quali sono le montagne scalate da kate middleton e come andarci ed eventualmente partecipare alla prossima gara del national three peaks challenge

Kate Middleton ha scalato il Ben Nevis, la montagna più alta del Regno Unito, situata nelle Highlands occidentali della Scozia vicino a Fort William. Raggiungerla è considerato relativamente semplice e rappresenta uno dei traguardi più noti tra le sue escursioni. Per chi desidera partecipare alla prossima edizione del National Three Peaks Challenge, è possibile organizzare un'escursione o una gara che coinvolge anche altre montagne di pari altezza.

Che montagne ha scalato Kate Middleton Raggiungerle è relativamente semplice. Il Ben Nevis che si trova nei pressi di Fort William, nelle Highlands occidentali della Scozia non ha bisogno di presentazioni. È una vetta leggendaria (e la più alta del Regno Unito) che si erge sopra loch e profonde valli glaciali. E non c'è niente di più alto in Scozia: 1.345 metri che richiedono dalle 6 alle 9 ore tra salita e discesa. L'aeroporto più vicino è Inverness, mentre da Glasgow si arriva in circa tre ore di auto. Lo Scafell Pike si trova nel Parco nazionale del Lake District, in Cumbria, nel nord-ovest dell'Inghilterra, è alta 978 metri ed è anche un monumento ai caduti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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