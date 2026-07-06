Quale partita sulla RAI oggi Mondiali calcio 2026 | orario lunedì 6 luglio canale in chiaro streaming

Oggi in chiaro sulla RAI viene trasmessa una partita degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026, in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico. La partita si gioca alle 20:00 e può essere seguita anche in streaming. La fase a eliminazione diretta prosegue con incontri tra le migliori squadre del torneo. La trasmissione è disponibile sui canali ufficiali e in piattaforma digitale.

Proseguono gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026, in corso di svolgimento tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il tabellone a eliminazione diretta della Coppa del Mondo è entrato nel vivo ed ogni singola partita assume un peso specifico enorme, soprattutto quando si sfidano due nazionali che sognano di arrivare fino in fondo e centrare il bersaglio grosso. Nella serata italiana odierna andrà in scena al Dallas Stadium di Arlington (Texas) il big match tra la Spagna di Lamine Yamal ed il Portogallo di Cristiano Ronaldo, entrambe a caccia del pass per i quarti. La Roja arriva alla sfida di oggi dopo aver travolto l’Austria con un netto 3-0, mentre i lusitani sono sopravvissuti ad uno scontro diretto drammatico con la Croazia deciso in pieno recupero. 🔗 Leggi su Oasport.it

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