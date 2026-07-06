Quale partita sulla RAI oggi Mondiali calcio 2026 | orario 6 luglio canale in chiaro streaming

Oggi sulla RAI viene trasmessa una partita degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026, in programma alle 16:00. La partita sarà visibile in chiaro e disponibile anche in streaming. La competizione si svolge tra Stati Uniti, Canada e Messico, con le fasi a eliminazione diretta in corso. La trasmissione riguarda una delle gare di questa fase, senza ulteriori dettagli sul team o sul risultato.

Proseguono gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026, in corso di svolgimento tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il tabellone a eliminazione diretta della Coppa del Mondo è entrato nel vivo ed ogni singola partita assume un peso specifico enorme, soprattutto quando si sfidano due nazionali che sognano di arrivare fino in fondo e centrare il bersaglio grosso. Nella serata italiana odierna andrà in scena al Dallas Stadium di Arlington (Texas) il big match tra la Spagna di Lamine Yamal ed il Portogallo di Cristiano Ronaldo, entrambe a caccia del pass per i quarti. La Roja arriva alla sfida di oggi dopo aver travolto l’Austria con un netto 3-0, mentre i lusitani sono sopravvissuti ad uno scontro diretto drammatico con la Croazia deciso in pieno recupero. 🔗 Leggi su Oasport.it

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