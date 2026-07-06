Pronostici USA-Belgio | quasi ammoniti plus

Balogun sarà in campo per gli Stati Uniti contro il Belgio dopo che la FIFA ha sospeso la sua squalifica. La decisione è stata presa nonostante i fatti che hanno coinvolto il giocatore, e si prevede una partita molto tesa. La sospensione permette a Balogun di partecipare alla sfida, che potrebbe essere influenzata da questa situazione. Nessun altro dettaglio legale o ufficiale è stato comunicato.

Pronostici USA-Belgio: dopo i fatti che hanno coinvolto Balogun ci aspettiamo una partita ricca di tensione. Le nostre scelte La FIFA – pare chiamata dal presidente degli Stati Uniti Trump – ha deciso di sospendere la squalifica di Balogun che sarà a disposizione di Pochettino per la sfida al Belgio. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Garcia, allenatore degli europei, non ha di certo nascosto il suo stupore in conferenza stampa così come la federazione. Insomma, il giallo c’è, anche bello grosso e crea un pericoloso precedente. La tensione, quindi, sarà alle stelle. E ci aspettiamo un match molto rognoso, anche perché pure il pronostico non è di semplice lettura. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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