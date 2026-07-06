programmazione canale 5 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Notizia in breve

Oggi su Canale 5 sono in programmazione diversi show e serie in diretta, disponibili anche in streaming. La giornata prevede programmi di intrattenimento e talk show, con orari specifici di messa in onda. La guida tv indica le fasce orarie e i titoli trasmessi, senza variazioni o aggiornamenti imprevisti. La programmazione si svolge secondo il piano stabilito, con trasmissioni in diretta e repliche.