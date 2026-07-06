Progetto Civico Italia in Irpinia guida l’ex parlamentare Pd Famiglietti

Il 7 luglio alle 18:30 si terrà presso la stazione ferroviaria di Avellino Scalo, nei locali di Borgo Ferrovia, la presentazione del Progetto Civico Italia in provincia. L’evento sarà aperto a pubblico e coinvolgerà l’ex parlamentare del Partito Democratico, che guiderà l’iniziativa in Irpinia. La presentazione si svolgerà nello stesso giorno e orario.

Tempo di lettura: 2 minuti Martedì 7 luglio, alle 18:30, Avellino Scalo apre le porte alla presentazione del Progetto Civico Italia in provincia. L’appuntamento è nei locali della stazione ferroviaria di borgo Ferrovia. Sul tavolo, l’annuncio dei primi comitati civici locali e la definizione della macchina organizzativa sul territorio irpino. Il movimento si definisce uno spazio aperto a cittadini e amministratori locali, uniti dalla volontà di cambiare le cose. A livello nazionale la guida è di Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi del Comune di Roma. È lui il punto di riferimento di un progetto che punta a mettere radici nei territori, partendo dal basso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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