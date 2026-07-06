Professione docente l’Europa avvia uno studio strategico per valorizzarla

Da scuolalink.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Unione europea ha avviato uno studio strategico sulla professione docente, previsto per settembre. L’indagine analizza le cause della carenza di insegnanti, la burocrazia e le difficoltà legate al ricambio generazionale. È la prima volta che viene condotto un approfondimento di questo tipo a livello comunitario. Lo studio mira a individuare possibili soluzioni per migliorare le condizioni della categoria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per la prima volta l’Unione europea prepara uno studio strategico dedicato alla professione docente. L’indagine, prevista per settembre, punta a chiarire le ragioni della carenza di insegnanti, il peso della burocrazia e i problemi legati al ricambio. L’obiettivo è riportare al centro chi lavora nelle scuole e offrire strumenti per rendere l’insegnamento più attrattivo, stabile e riconosciuto.Le criticità della professione docenteL’annuncio arriva da Giusi Princi, europarlamentare e componente della Commissione Cultura e Istruzione. Per l’esponente calabrese, il tema non riguarda un solo Paese, ma attraversa molti sistemi scolastici europei. “La perdita di attrattività della professione, l’eccessivo carico burocratico e le difficoltà nel ricambio generazionale non sono fenomeni isolati”. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

professione docente l8217europa avvia uno studio strategico per valorizzarla
© Scuolalink.it - Professione docente, l’Europa avvia uno studio strategico per valorizzarla
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Impianto riciclo di terre rare, a Frosinone uno dei primi in Europa: perché è strategicoIl Ministero dell’Ambiente ha dato il via libera alla realizzazione di uno dei primi impianti di riciclo di terre rare in Europa, previsto a Ceccano,...

SAMP/T NG sfida il Patriot: così l’Europa prova a costruirsi uno scudo strategicoL’Europa ha avviato una nuova fase nella sua difesa missilistica, con il lancio del sistema SAMP/T NG, che si propone di competere con il sistema...

Temi più discussi: L'Europa scopre (finalmente) il valore dei professori: via allo studio storico sulla docenza. I dettagli; Docenti al centro delle politiche Ue, Princi: Riconosciuto un principio per cui mi batto da tempo · ilreggino.it; Importante battaglia vinta dall’On. Giusi Princi: L’Europa per la prima volta mette concretamente i docenti al centro; Mobilità europea per 150mila studenti: il nuovo piano del MIM punta sulle lingue.

professione docente l europaL’Europa scopre (finalmente) il valore dei professori: via allo studio storico sulla docenza. I dettagliLa commissione Cultura del Parlamento Ue avvia un'indagine senza precedenti sulla professione insegnante, tra carenze di organico e fuga dai banchi ... orizzontescuola.it

professione docente l europaImportante battaglia vinta dall’On. Giusi Princi: L’Europa per la prima volta mette concretamente i docenti al centroL’Unione europea per la prima volta valorizza la professione docente ritenendola centrale al fine della formazione delle competenze. Lo annuncia ... ilmetropolitano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web