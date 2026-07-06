Professione docente l’Europa avvia uno studio strategico per valorizzarla
L’Unione europea ha avviato uno studio strategico sulla professione docente, previsto per settembre. L’indagine analizza le cause della carenza di insegnanti, la burocrazia e le difficoltà legate al ricambio generazionale. È la prima volta che viene condotto un approfondimento di questo tipo a livello comunitario. Lo studio mira a individuare possibili soluzioni per migliorare le condizioni della categoria.
Per la prima volta l’Unione europea prepara uno studio strategico dedicato alla professione docente. L’indagine, prevista per settembre, punta a chiarire le ragioni della carenza di insegnanti, il peso della burocrazia e i problemi legati al ricambio. L’obiettivo è riportare al centro chi lavora nelle scuole e offrire strumenti per rendere l’insegnamento più attrattivo, stabile e riconosciuto.Le criticità della professione docenteL’annuncio arriva da Giusi Princi, europarlamentare e componente della Commissione Cultura e Istruzione. Per l’esponente calabrese, il tema non riguarda un solo Paese, ma attraversa molti sistemi scolastici europei. “La perdita di attrattività della professione, l’eccessivo carico burocratico e le difficoltà nel ricambio generazionale non sono fenomeni isolati”. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
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