L’Unione europea ha avviato uno studio strategico sulla professione docente, previsto per settembre. L’indagine analizza le cause della carenza di insegnanti, la burocrazia e le difficoltà legate al ricambio generazionale. È la prima volta che viene condotto un approfondimento di questo tipo a livello comunitario. Lo studio mira a individuare possibili soluzioni per migliorare le condizioni della categoria.

Per la prima volta l’Unione europea prepara uno studio strategico dedicato alla professione docente. L’indagine, prevista per settembre, punta a chiarire le ragioni della carenza di insegnanti, il peso della burocrazia e i problemi legati al ricambio. L’obiettivo è riportare al centro chi lavora nelle scuole e offrire strumenti per rendere l’insegnamento più attrattivo, stabile e riconosciuto.Le criticità della professione docenteL’annuncio arriva da Giusi Princi, europarlamentare e componente della Commissione Cultura e Istruzione. Per l’esponente calabrese, il tema non riguarda un solo Paese, ma attraversa molti sistemi scolastici europei. “La perdita di attrattività della professione, l’eccessivo carico burocratico e le difficoltà nel ricambio generazionale non sono fenomeni isolati”. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Professione docente, l’Europa avvia uno studio strategico per valorizzarla

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