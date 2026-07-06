Un uomo di 58 anni è morto venerdì mattina dopo essere precipitato con il suo ultraleggero. La salma è stata sottoposta a un’autopsia disposta dalle autorità. L’incidente è avvenuto all’alba, nel territorio di Castelleone. Non sono stati resi noti altri dettagli sull’accaduto né sulle cause del volo. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente.

CASTELLEONE (Cremona) Si farà l’autopsia sulla salma di Claudio Benelli (nella foto), il 58enne castelleonese morto precipitando con il suo ultraleggero all’alba di venerdì scorso. Lo ha stabilito il giudice del tribunale di Arezzo, competente per territorio: il magistrato ha affidato l’incarico a un consulente che lo eseguirà domani, probabilmente in mattinata. Al termine dell’esame il corpo sarà restituito alla famiglia e solo allora si potranno stabilire data e ora delle esequie. Il giudice ha anche disposto una perizia sul velivolo precipitato, per conoscere le cause che hanno originato la sua caduta. Claudio Benelli è morto intorno alle 6. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Precipitato in volo. Disposta l’autopsia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mistero in via Nerino: luomo aveva tre identità, si indaga per omicidio

Notizie e thread social correlati

Trovato morto. Disposta l’autopsiaUn uomo di 23 anni di origine senegalese è stato trovato morto giovedì in una abitazione di via Cattaneo.

Lesa, elicottero precipitato: Procura apre un fascicolo. Al via autopsia e indagini tecnicheLa procura ha aperto un fascicolo per l’incidente avvenuto a Lesa, dove un elicottero è precipitato causando la morte di un imprenditore.