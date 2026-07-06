Stasera a Dallas si disputa l'ottavo di finale tra Portogallo e Spagna. La partita mette di fronte una squadra che affronta il suo ultimo Mondiale e un’altra ancora all'inizio della carriera internazionale. La vincente si qualificherà tra le prime otto del torneo. La sfida si svolge in un contesto di grande attesa, con entrambe le nazionali determinate a proseguire il cammino mondiale.

Questa sera, a Dallas, andrà in scena un ottavo di finale tutto europeo che promette spettacolo. Da una parte ci sarà chi sta vivendo l’ultimo Mondiale della propria carriera, dall’altra chi è soltanto all’inizio della sua avventura. Sarà Cristiano Ronaldo contro Lamine Yamal: il passato che sfida il futuro. Una Spagna solida come a Euro 2024. Uno dei dati più sorprendenti della Furia Roja è la solidità difensiva. Dopo quattro partite disputate, la Spagna non ha ancora subito nemmeno un gol. Un rendimento che richiama quello dello scorso Europeo, conquistato poi proprio dagli uomini di Luis de la Fuente. In quell’occasione, gli spagnoli chiusero il girone – che comprendeva anche l’Italia – al primo posto a punteggio pieno, con cinque reti realizzate e nessuna subita. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Portogallo-Spagna: il derby iberico vale un posto tra le prime otto

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Spagna vs Portogallo: il duello della penisola iberica

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