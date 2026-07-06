Porta e difesa per la Vis c’è tanto da fare

A pochi giorni dall'inizio del campionato, la porta e la difesa della squadra sono ancora da rafforzare. La partenza del portiere Pozzi, con l'ufficialità attesa a breve, ha lasciato il reparto senza un titolare. Anche il vice, Guarnone, non è più in rosa. La difesa, invece, ha perso diversi giocatori, tra cui Ceccacci, Primasso, Di Renzo e probabilmente Zoia, e necessita di nuovi acquisti.

A giorni si parte ma porta e difesa restano da rivoluzionare. Dopo la partenza di Pozzi (nella foto), ufficialità attesa a ore, e del suo vice Guarnone la porta è rimasta sguarnita; dopo gli addii di Ceccacci, Primasso, Di Renzo e probabilmente Zoia, la difesa esige rinforzi. Oggi intanto in casa Vis si apre l’ultima settimana di riposo. Martedì prossimo, 14 luglio, i biancorossi si ritroveranno infatti al V Park per inaugurare la prima stagione del post Stellone. Una gestione tecnica, quella dell’ex Frosinone, che per parola del patron Bosco, ha permesso alla Vis sia nella prima stagione che nell’ultima a Pesaro: "Di andare oltre alle... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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