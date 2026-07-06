Oggi, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino. La replica dell’episodio può essere vista in streaming o sui canali digitali della rete. La puntata ha trattato vari argomenti di attualità e cronaca, senza ulteriori dettagli disponibili. La trasmissione è preceduta dalla sostituzione della conduttrice storica con l’attuale conduttrice.

Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 condotto dalla padrona di casa Myrta Merlino, succeduta a Barbara d’Urso. Non siete riuscite a vedere l’ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pomeriggio 5 del 6 Luglio in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida. Come e dove vedere la replica di Pomeriggio 5 del 6 Luglio. La replica dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 sarà trasmessa in TV e in streaming. A seguire tutte le soluzioni disponibili. Come rivedere Pomeriggio 5 in TV. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Pomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

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