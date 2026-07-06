Il ct della nazionale statunitense ha ordinato di alzare barriere intorno al ritiro a Seattle prima della partita contro il Belgio. Questa decisione arriva dopo che in passato si sono verificati passaggi di droni sopra i campi di allenamento. Le misure di sicurezza sono state rafforzate per evitare intrusioni indesiderate durante le sessioni preparatorie.

Il ct degli Stati Uniti blinda gli allenamenti a Seattle prima dell’ottavo col Belgio. Già in passato aveva lamentato il passaggio di droni sui campi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Pochettino ha paura delle spie: alzati muri intorno al ritiro Usa

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