L'assessore all'Urbanistica è stato nominato sia nel Comune di Montevarchi che in quello di Arezzo. La lista politica che sostiene questa doppia nomina afferma che l’accordo tra i due enti esiste, ma che ora bisogna chiarirne i dettagli. La dichiarazione è stata fatta in seguito alla conferma ufficiale della nomina, senza ulteriori spiegazioni sulle modalità o le implicazioni di questa scelta.

Arezzo, 06 luglio 2026 – «L'accordo esiste e adesso deve essere spiegato». Parte da questa convinzione il nuovo intervento di Avanti Montevarchi-Europa Verde sulla doppia nomina di Lorenzo Piomboni, assessore all'Urbanistica sia del Comune di Montevarchi sia del Comune di Arezzo. Il gruppo di opposizione torna a chiedere un chiarimento pubblico dopo le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Piomboni, che avrebbe confermato come, dopo il suo ingresso nella giunta aretina, i sindaci di Arezzo e Montevarchi abbiano raggiunto un'intesa per consentirgli di mantenere entrambi gli incarichi. Secondo il capogruppo Fabio Camiciottoli, proprio questa ammissione rende necessario un passaggio istituzionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Piomboni assessore a Montevarchi e Arezzo, Avanti Montevarchi ed Europa Verde: "L'accordo c'è, ora venga spiegato"

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