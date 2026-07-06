Piomboni assessore a Montevarchi e Arezzo Avanti Montevarchi ed Europa Verde | L' accordo c' è ora venga spiegato
L'assessore all'Urbanistica è stato nominato sia nel Comune di Montevarchi che in quello di Arezzo. La lista politica che sostiene questa doppia nomina afferma che l’accordo tra i due enti esiste, ma che ora bisogna chiarirne i dettagli. La dichiarazione è stata fatta in seguito alla conferma ufficiale della nomina, senza ulteriori spiegazioni sulle modalità o le implicazioni di questa scelta.
Arezzo, 06 luglio 2026 – «L'accordo esiste e adesso deve essere spiegato». Parte da questa convinzione il nuovo intervento di Avanti Montevarchi-Europa Verde sulla doppia nomina di Lorenzo Piomboni, assessore all'Urbanistica sia del Comune di Montevarchi sia del Comune di Arezzo. Il gruppo di opposizione torna a chiedere un chiarimento pubblico dopo le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Piomboni, che avrebbe confermato come, dopo il suo ingresso nella giunta aretina, i sindaci di Arezzo e Montevarchi abbiano raggiunto un'intesa per consentirgli di mantenere entrambi gli incarichi. Secondo il capogruppo Fabio Camiciottoli, proprio questa ammissione rende necessario un passaggio istituzionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Segui gli aggiornamenti su Arezzo.
Notizie e thread social correlati
Il movimento Casa Comune: «Piomboni scelga tra Arezzo e Montevarchi»Casa Comune critica la nomina di Angiolino Piomboni nella giunta comunale di Arezzo, chiedendo che scelga tra il ruolo in Arezzo e quello a...
Piomboni resta assessore a Montevarchi fino a fine mandato: “Nessuna incompatibilità”, annuncio di Chiassai MartiniIl neo assessore del Comune di Arezzo, Angiolino Piomboni, continuerà a ricoprire anche l’incarico a Montevarchi fino alla fine del suo mandato,...
Temi più discussi: Incarichi Piomboni, Avanti Montevarchi: Il sindaco di Arezzo Comanducci chiarisca tempi, modalità e accordi presi con Chiassai; Doppio incarico di Piomboni, Avanti Montevarchi chiede chiarimenti: Serve trasparenza sulla gestione dei due ruoli; Caso Piomboni, l’affondo arriva da Montevarchi; Doppio incarico di Piomboni, Avanti Montevarchi: Chiassai e Comanducci spieghino l'accordo.
Amaranto Channel. . A Montevarchi è stata lanciata una petizione con la quale si chiede ad Angiolino Piomboni, assessore sia in Valdarno che ad Arezzo, di rinunciare ad uno dei due incarichi. facebook
Regolamento edilizio, il Pd di Montevarchi attacca: Fermo al 2018Arezzo, 06 luglio 2026 – Il Partito Democratico di Montevarchi torna ad attaccare l'amministrazione comunale sul fronte dell'urbanistica e dell'edilizia, puntando l'attenzione sul mancato aggiornament ... lanazione.it
Doppio incarico di Piomboni, Avanti Montevarchi chiede chiarimenti: Serve trasparenza sulla gestione dei due ruoliIl Coordinamento cittadino interviene sul doppio incarico dell'assessore tra Arezzo e Montevarchi e invita il sindaco di Arezzo a spiegare come saranno organizzate competenze, tempi e responsabilità. msn.com