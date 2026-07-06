Dal 1° luglio si è chiusa la finestra agevolata per i passaggi tra aree del personale ATA. Le immissioni in ruolo per il 2026 sono ancora in fase di definizione, con regole da chiarire sui criteri di selezione e le procedure. Restano ancora da stabilire le modalità di mobilità e le eventuali opportunità di trasferimento nel corso dell’anno. Le decisioni definitive sono attese nei prossimi mesi.

Per il personale ATA l'estate 2026 si apre con due questioni ancora aperte. Dal 1° luglio è terminata la finestra agevolata che permetteva i passaggi tra aree con requisiti ridotti. Sul fronte opposto, le immissioni in ruolo del 20262027 restano ferme perché manca l'autorizzazione al numero di posti. Ecco cosa cambia davvero per collaboratori, operatori, assistenti e funzionari.Passaggi tra aree: chiusa la fase agevolataIl nuovo ordinamento professionale, in vigore dal 1° maggio 2024 con il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, ha diviso il personale in quattro aree: collaboratori, operatori, assistenti e funzionari. Con esso è tornata la mobilità verticale, cioè il passaggio all'area superiore restando in servizio. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Personale ATA 2026: cosa cambia per i passaggi tra aree e le immissioni in ruolo?

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Blocco profili ATA 2026: nuovo rinvio al 2027 e analisi Decreto PNRR

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