Perché Trump attacca ancora Meloni | la strategia delle polemiche per dominare il dibattito

Donald Trump ha pubblicato un meme su Truth, in cui invoca un ordine restrittivo contro la premier italiana. La sua presa di posizione arriva dopo settimane di attacchi pubblici e dichiarazioni critiche nei confronti di Meloni. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accuse o motivazioni legali. La polemica si inserisce in un quadro di continue esternazioni tra i due, con l’ex presidente che utilizza spesso i social per attaccare figure politiche straniere.

Donald Trump ha nuovamente dato fuoco alle polveri polemizzando ad alzo zero contro Giorgia Meloni. Ieri sera in un post meme pubblicato sull’account Truth ha invocato un ordire restrittivo per la premier italiana. In questi casi, la domanda che la maggior degli utenti da una sponda all’altra dell’Atlantico continua farsi è perché mai l’ha fatto? Inoltre, c’è anche chi si chiede, perché proprio adesso? Intanto, non bisogna dimenticare che Donald Trump prima ancora di essere un politico è stato e lo è tutt’ora un imprenditore e in quanto tale è avvezzo a ragionare in termini di profitto. Un utile non solo finanziario, ma anche di relazioni e non ultimo di interazioni e di visualizzazioni, in particolare da quando è tornato al 1600 di Pennsylvania Avenue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Trump attacca di nuovo la Meloni: È stata negativa

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