L’Inter ha scelto di non acquistare Stones, preferendo invece Chalobah come rinforzo per la difesa. La decisione si basa su diversi fattori, tra cui gli infortuni di Stones e il suo ingaggio elevato. La società ha puntato sul centrocampista, ritenuto più adatto alle esigenze del team, e sta lavorando per concludere l’affare nel mercato attuale. La strategia mira a rafforzare la linea difensiva con due nuovi innesti.

di Francesco Aliperta Inter, Stones rifiutato, la dirigenza punta tutto su Chalobah per rinforzare la retroguardia: ecco tutti i dettagli. Il mercato dell’Inter entra nel vivo con l’obiettivo dichiarato da Piero Ausilio: rinforzare il reparto difensivo con due innesti di valore. Tra le diverse opportunità circolate in questi giorni, spicca il nome di John Stones. Il difensore inglese, rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il Manchester City lo scorso 30 giugno, è stato proposto ai vertici nerazzurri. Tuttavia, come riportato da Tuttosport, il club non ha approfondito la pista: «in casa Inter non hanno dato seguito, poco convinti dagli infortuni e dall’ingaggio dell’inglese». 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Perché l’Inter non ha puntato su Stones? Dagli infortuni all’ingaggio fino a… Chalobah

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Qua devo prendere parzialmente le parti di Ausilio. Per quanto sia un giocatore che mi piace (io ci avrei puntato a queste cifre), se l'Inter lo avesse preso, lui sarebbe stato messo alla gogna lo stesso per il fatto degli infortuni x.com

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