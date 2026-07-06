Per una sera New York era tutta messicana

Da ilmanifesto.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per una sera, New York ha avuto un’atmosfera tutta messicana, con ristoranti, bar e corrieri in bicicletta che si sono riempiti di tifosi per la partita tra Messico e Inghilterra. Le strade e i locali hanno mostrato un’ampia partecipazione, creando un clima di festa e condivisione. La città si è trasformata in un punto di incontro per gli appassionati, con molte persone che hanno seguito l’evento in modo spontaneo e collettivo.

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Messico-Inghilterra Fra cucine di ristoranti, bar affollati e corrieri in bicicletta, il Mondiale ha trasformato la città in un laboratorio di tifoserie improvvisate, dove il calcio diventa un linguaggio comune Messico-Inghilterra Fra cucine di ristoranti, bar affollati e corrieri in bicicletta, il Mondiale ha trasformato la città in un laboratorio di tifoserie improvvisate, dove il calcio diventa un linguaggio comune C’è qualcosa fra lo straniante e l’inaspettato nel vedere una nazione che ha sempre considerato il calcio uno sport straniero, di secondo piano, ritrovarsi improvvisamente a ospitare il torneo più importante del pianeta. Gli Stati Uniti stanno vivendo questi Mondiali come una scoperta collettiva, che a New York si respira ovunque. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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