per una sera new york era tutta messicana

Notizia in breve

Per una sera, New York ha avuto un’atmosfera tutta messicana, con ristoranti, bar e corrieri in bicicletta che si sono riempiti di tifosi per la partita tra Messico e Inghilterra. Le strade e i locali hanno mostrato un’ampia partecipazione, creando un clima di festa e condivisione. La città si è trasformata in un punto di incontro per gli appassionati, con molte persone che hanno seguito l’evento in modo spontaneo e collettivo.