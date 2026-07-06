Gli uomini cercano alternative alle Birkenstock con l’arrivo della stagione calda. Le vendite di sandali e scarpe aperte sono in aumento, riflettendo una maggiore scelta tra modelli diversi. Le aziende del settore calzaturiero stanno ampliando le proposte per soddisfare questa domanda crescente. Le calzature estive per uomini si presentano in vari stili e materiali, offrendo opzioni più diversificate rispetto al passato.

Mentre i pregiudizi sui piedi maschili diminuiscono e le estati diventano più calde si allarga il mercato dei sandali e di altre scarpe aperte Da anni gli stilisti propongono scarpe maschili aperte: lo fanno in modi originali e provocatori, come JW Anderson con le infradito a forma di foglia, o più portabili, come Lemaire con il suo modello di pelle “elegante”. Sulle passerelle insomma è normale vedere uomini in ciabatte aperte o sandali, ma per strada è più raro: da sempre infatti nei paesi occidentali c’è una sorta di tabù attorno ai piedi maschili e al mostrarli in contesti che non siano la spiaggia o il giardino di casa. Un’eccezione che... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Per gli uomini esiste un’alternativa alle Birkenstock?

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