pensione in portogallo le nuove aliquote progressive irs dopo la fine dei vantaggi

Da quest'anno, le aliquote IRS sui redditi da pensione in Portogallo sono passate da un sistema agevolato a uno progressivo. Le nuove aliquote variano in base al reddito, con scaglioni che partono dal 14,5% e arrivano al 48%. La modifica elimina i vantaggi fiscali precedenti, che consentivano di pagare meno tasse sui redditi da pensione. La riforma fiscale è entrata in vigore con l'inizio dell'anno.

Per oltre un decennio, il Portogallo ha rappresentato la terra promessa per migliaia di pensionati europei, in particolare italiani. L’immagine di una vita tranquilla sulle coste dell’Algarve o tra i vicoli storici di Lisbona, amplificata da un abbattimento totale o quasi delle tasse sull’assegno previdenziale, ha spinto una vera e propria ondata migratoria d’argento. Tuttavia, il panorama legislativo e fiscale è mutato radicalmente. Oggi, andare in pensione in Portogallo richiede una pianificazione complessa e una profonda comprensione delle nuove regole del gioco. Pensione in Portogallo, la chiusura del regime NHR. Il grande sogno della pensione in Portogallo è nato nel 2009. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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