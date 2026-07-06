Oggi, stasera e domani sono in programma diverse partite di calcio trasmesse in diretta su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset. Sono inclusi match dei Mondiali, Serie A, Serie B, Champions League ed Europa League, oltre ai principali campionati stranieri. Le partite si svolgono in vari orari e vengono trasmesse sui diversi canali delle emittenti sopra citate. La copertura riguarda sia le partite diurni che quelli serali, con diverse modalità di visione a seconda della piattaforma.

Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi dei Mondiali, Serie A, Serie B, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset. Ecco la guida alla diretta tv delle partite di oggi, stasera e domani: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, Mondiali 2026, Champions League in TV, Europa League, Conference League e Mondiale per club, ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, le grandi competizioni sudamericane come la Copa Libertadores, le amichevoli internazionali, i campionati giovanili e il calcio femminile. Il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i canali. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Partita da Ripetere! Il Mondiale 2026 è nel Caos Totale

Temi più discussi: Mondiali, oggi via ai sedicesimi: chi gioca e dove vedere partite in tv (in chiaro) e streaming; Mondiali 2026, le partite del 29 giugno in TV e gli orari su Rai e DAZN: Brasile-Giappone in chiaro, poi Germania e Olanda-Marocco; I risultati delle partite della 17esima giornata dei Mondiali 2026: Inghilterra contro Panama, nella notte Portogallo e Argentina; Le prossime partite dei Mondiali che saranno trasmesse sulla Rai.

#FIFAWorldCup #Mondiali2026 Oggi ancora tre partite dei sedicesimi di finale. Alle 19 #CostadAvorioNorvegia, alle 23 #FranciaSvezia, con radiocronaca su #Radio1. E, nella notte, #MessicoEcuador. Tutto il mondiale minuto per minuto su #Radio1 raip x.com

Mondiali 2026, oggi in TV Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio: Ronaldo sfida Yamal. Gli orari delle partiteIl Portogallo sfida la Spagna per un posto ai quarti di finale, gli Stati Uniti se la vedranno con il Belgio: dove vedere le partite di oggi agli ottavi ... fanpage.it

Mondiali 2026, partite di oggi: Spagna-Portogallo e Belgio-Usa. Orari e dove vederle in tv e streamingMondiali 2026, le partite oggi sono Portogallo-Spagna e Usa-Belgio: orari italiani e dove vederle in e streaming ... affaritaliani.it

Qualcuno sta facendo il tardi per guardare la semifinale della Coppa del Mondo dell'Australia stasera? reddit