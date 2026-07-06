Parla il giornalista provocato da Cristiano Ronaldo ai Mondiali | Gli è arrivato un mio video

Notizia in breve

Un giornalista ha riferito di aver ricevuto un video da parte di Cristiano Ronaldo, il quale ha fatto una provocazione durante i Mondiali. La discussione tra i due si è accesa dopo che il calciatore ha fatto un commento provocatorio, e il giornalista ha suggerito che la provocazione potrebbe essere legata a un suo video personale. Non ci sono ulteriori dettagli sul contenuto del video o sulla natura della provocazione.