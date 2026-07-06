ottanta fiale di fentanyl sparite da un ospedale di roma

Ottanta fiale di fentanyl sono scomparse da un ospedale di Roma. Il furto, scoperto durante un inventario di routine, riguarda sostanze stupefacenti utilizzate in terapia. Le fiale, di notevole potenziale d’abuso, sono state trafugate senza che fosse registrata una sorveglianza efficace. La scoperta ha generato preoccupazione tra il personale sanitario e ha portato all'apertura di un’indagine interna.

: perché quel furto riguarda tutti noi Non è soltanto un furto. È un segnale d’allarme che arriva da uno dei luoghi che dovrebbero essere più sicuri: un ospedale. Ottanta fiale di fentanyl sono scomparse dalla farmacia dell’Ospedale Israelitico di Roma. Un ammanco scoperto all’interno della cassaforte che custodiva uno dei farmaci più controllati al mondo. Nessun segno di effrazione. La chiave della cassaforte, secondo quanto emerso, era utilizzata da più persone autorizzate. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre i Carabinieri del NAS stanno ricostruendo ogni passaggio della vicenda. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Sparite 80 fiale di Fentanyl: mistero nell'ospedale di Roma

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Fentanyl, dall’ospedale Israelitico di Roma sparite 80 fiale: riunione d’urgenza a Palazzo ChigiDalla farmacia dell’ospedale Israelitico di Roma sono state sottratte 80 fiale di fentanyl.

Roma, sparite 80 fiale di fentanyl dall’Ospedale Israelitico: aperta un’inchiesta, allarme anche a Palazzo ChigiA Roma, sono state sottratte 80 fiale di fentanyl dall’Ospedale Israelitico nel quartiere Magliana.

Temi più discussi: Fentanyl, dall’ospedale Israelitico di Roma sparite 80 fiale: riunione d’urgenza a Palazzo Chigi; Rubate 80 fiale di fentanyl all'Ospedale Israelitico a Roma, cassaforte aperta con la chiave; Fentanyl rubato a Roma, sul mercato nero vale 20mila dosi; Maxifurto di fentanyl all'Israelitico, rubate fiale per 20mila dosi.

Ottanta fiale. Sparite dalla cassaforte della farmacia dell’Ospedale Israelitico di Roma, quartiere Magliana. #fentanyl x.com

Fentanyl, allera massima: le 80 fiale rubate basterebbero a uccidere una cittàOltre agli interrogativi sulla sicurezza delle strutture sanitarie, il furto delle fiale di Fentanyl deve portare alla massima allerta. lanotiziagiornale.it

Fiale rubate di Fentanyl, nessuna telecamera sulla cassaforte. La chiave del deposito era disponibile a tuttiIl registro aggiornato sporadicamente, come se non esistesse. La chiave per aprire la cassaforte, dove erano custodite le fiale di fentanyl, disponibile praticamente a tutti. Di fatto, ... ilmessaggero.it