oste e fornacelle in testa al torneo

Nel torneo, il Rione Fornacelle ha vinto 5-1 contro il Rione Morecci grazie alle doppiette di Edoardo Mancin e Riccardo Scardilli e a un gol di Mattia Traversi. Rione Oste e Rione Novello hanno invece pareggiato 3-3 in un match molto combattuto.

Le doppiette di Edoardo Mancin e Riccardo Scardilli e l’acuto di Mattia Traversi hanno permesso al Rione Fornacelle di rifilare un netto 5-1 al Rione Morecci, mentre Rione Oste e Rione Novello hanno dato vita ad un pirotecnico 3-3. In precedenza, il Rione Bagnolo campione in carica era caduto proprio per mano del Novello, in virtù del 4-2 finale maturato al termine di un incontro combattuto e ricco di gol. Questi gli ultimi sviluppi relativi all’edizione 2026 del Torneo dei Rioni di Montemurlo, che è ormai entrato nel vivo. La classifica aggiornata vede in testa alla graduatoria provvisoria proprio Oste e Fornacelle con 7 punti, davanti al Rione Bagnolo con 6 ed al Novello con 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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