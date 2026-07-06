Oriana Fallaci è ricordata come una giornalista capace di anticipare i mutamenti nel panorama globale. La sua capacità di interpretare il presente e di porre domande scomode all’Occidente l’ha distinta nel mondo del giornalismo. La sua voce, ancora oggi, continua a essere un punto di riferimento per chi analizza i cambiamenti politici e sociali. Fallaci ha lasciato un’eredità di reportage e interviste che riflettono la sua attenzione alle trasformazioni in atto.

Ci sono giornalisti destinati a raccontare il presente e altri che riescono a cogliere i cambiamenti prima che diventino evidenti a tutti. Oriana Fallaci apparteneva a questa seconda categoria. Con uno stile diretto, coraggioso e spesso controcorrente, la scrittrice e giornalista fiorentina mise al centro del dibattito un tema che, a distanza di oltre vent’anni, continua a dividere l’opinione pubblica: il rapporto tra l’Occidente e l’Islam radicale. Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, la Fallaci sostenne che il terrorismo jihadista non fosse un fenomeno isolato, ma la manifestazione più estrema di un’ideologia che, secondo la sua... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Oriana Fallaci: la voce che continua ad interrogare l’Occidente

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