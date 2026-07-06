Ocean’s Eleven prequel | il cast si arricchisce con Vicky Krieps e George MacKay

Un prequel di Ocean’s Eleven senza titolo ha aggiunto quattro nuovi attori al cast, secondo quanto riferito da THR. Tra questi ci sono Vicky Krieps e George MacKay, insieme ad altri due nomi non ancora resi noti. La produzione si sta arricchendo di interpreti internazionali, ma non sono stati forniti dettagli sulle loro interpretazioni o sul ruolo del film. La lavorazione del progetto prosegue senza ulteriori aggiornamenti sui tempi di uscita.

Secondo quanto riportato in esclusiva da THR, l’ancora senza titolo prequel di Ocean’s Eleven ha appena allargato il proprio cast internazionale con l’innesto di quattro nuovi nomi di rilievo. Vicky Krieps, acclamata attrice tedesco-lussemburghese salita alla ribalta di Hollywood grazie a Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson al fianco di Daniel Day-Lewis e vincitrice del premio Un Certain Regard a Cannes 2022 per Il corsetto dell’imperatrice, e George MacKay, celebre protagonista di 1917 di Sam Mendes e recentemente premiato ai British Independent Film Awards per Femme, sono ufficialmente saliti a bordo del progetto. Insieme a loro,... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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