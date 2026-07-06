Nuove indicazioni Primo ciclo | come progettare il curricolo nel 2026 3 webinar

Sono stati annunciati tre webinar dedicati al Primo ciclo scolastico, con l’obiettivo di aiutare i docenti a progettare il curricolo per il 2026. I webinar non si limiteranno a illustrare le normative, ma offriranno strumenti pratici per tradurre le Indicazioni in scelte curricolari chiare, sostenibili e condivise. L’iniziativa mira a supportare gli insegnanti nel processo di pianificazione didattica, con un focus sulla trasformazione delle indicazioni in pratiche operative.

Il percorso non si limiterà a una presentazione normativa del documento, ma proporrà una chiave di lavoro concreta: trasformare le Indicazioni in scelte curricolari sostenibili, leggibili e condivise. Saranno approfonditi i temi delle conoscenze essenziali, dei nuclei fondanti, della verticalità, della valutazione, della collegialità professionale, dell’integrazione del digitale, dell’intelligenza artificiale, delle STEM e della cittadinanza attiva. I tre incontri avranno un taglio teorico-operativo: ogni lezione alternerà inquadramento culturale, esempi, criteri di progettazione e strumenti di lavoro utilizzabili nelle scuole. Mercoledì 8... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Nuove Indicazioni per il curricolo nel Primo ciclo 2025

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