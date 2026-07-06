nuova avventura in italia per elmas spalletti lo vuole alla juventus

Si chiude definitivamente la seconda esperienza di Eljif Elmas con il Napoli. Il club azzurro ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto sul centrocampista macedone, che ora dovrà cercare una nuova sistemazione per il futuro. Il classe 1999 resta sotto contratto con il RB Lipsia per altre due stagioni, ma nelle ultime settimane ha iniziato a valutare diverse opzioni di mercato. La sua priorità sarebbe un trasferimento in Premier League, anche se i contatti con l’Aston Villa non si sono ancora trasformati in una trattativa concreta. Resta comunque aperta anche la pista Serie A, dove Elmas continua ad avere diversi estimatori. Tra questi ci sarebbe la Juventus guidata da Luciano Spalletti, allenatore che lo ha già avuto a Napoli durante la stagione dello Scudetto 202223. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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