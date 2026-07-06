Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si è svolto in Sicilia, con tre giorni di festeggiamenti e ospiti di rilievo. Le immagini dell’evento sono state condivise sui social, attirando molta attenzione.

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza continua a far parlare ben oltre il romantico “sì” celebrato in Sicilia. Tre giorni di festa, ospiti illustri, emozioni condivise sui social e immagini che hanno conquistato il pubblico hanno trasformato l’evento in uno degli appuntamenti mondani più seguiti dell’estate. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha vissuto un fine settimana indimenticabile, coronando una storia d’amore lunga quasi dieci anni. La cerimonia ha rappresentato anche un momento simbolico per tutta la famiglia. Tra l’ingresso all’altare accompagnata dal padre, gli abbracci con Michelle Hunziker e la presenza di amici e volti noti dello spettacolo, Aurora ha mostrato un lato ancora più maturo e consapevole. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Aurora Ramazzotti.

© Caffeinamagazine.it - “Non sapete ma lei…”. Aurora Ramazzotti, la bomba dopo il Sì a Goffredo Cerza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aurora Ramazzotti indossa l’abito bianco dopo il primo Sì a Goffredo CerzaAurora Ramazzotti ha indossato un abito bianco durante la cerimonia di nozze con Goffredo Cerza.

Leggi anche: Nozze Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: atteso il momento del sì dopo la vigilia in festa con Michelle ed Eros

Aurora Ramazzotti pubblica le prime foto del matrimonio con Goffredo Cerza: Le 72 ore più assurde della mia vitaHo appena ripreso il telefono dopo le 72 ore più assurde della mia vita. Preparatevi, vi asciugherò per il prossimo mese. Neanche ... msn.com

Tutto sul matrimonio di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle HunzikerLeggi su Sky TG24 l'articolo Tutto sul matrimonio di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ... tg24.sky.it