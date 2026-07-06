Non reagire ma non fidarsi più Il gelo di Meloni spiazzata dal meme di Trump

Notizia in breve

La presidente del Consiglio ha deciso di non rispondere al meme di Trump, che l’ha trovata spiazzata. La strategia ufficiale prevede di non cercare contatti con il presidente degli Stati Uniti prima del vertice di Ankara. La posizione di Palazzo Chigi è chiara: non reagire alle provocazioni, ma allo stesso tempo mantenere le distanze. Non ci saranno incontri o comunicazioni ufficiali con il leader americano prima dell’appuntamento internazionale.