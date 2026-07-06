Non reagire ma non fidarsi più Il gelo di Meloni spiazzata dal meme di Trump
La presidente del Consiglio ha deciso di non rispondere al meme di Trump, che l’ha trovata spiazzata. La strategia ufficiale prevede di non cercare contatti con il presidente degli Stati Uniti prima del vertice di Ankara. La posizione di Palazzo Chigi è chiara: non reagire alle provocazioni, ma allo stesso tempo mantenere le distanze. Non ci saranno incontri o comunicazioni ufficiali con il leader americano prima dell’appuntamento internazionale.
La linea di Palazzo Chigi alla vigilia del vertice di Ankara dove non si cercheranno contatti con il presidente Usa. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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#Meloni la capisco, un po' mi spiace pure per lei. Non è facile reagire quando per anni hai fatto campagna elettorale pro #Trump (arrivando persino a chiedere il nobel per lui) denigrando l'UE. Ora dovrebbe prendere una posizione netta ma proprio non le ries x.com
Corriere della Sera. . Donald Trump torna ad attaccare la premier italiana Giorgia Meloni. Che ancora una volta risponde, con durezza. Definendo i post del presidente degli Stati Uniti uno spettacolo non all'altezza e rimandando al mittente l'accusa di aver c facebook
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