La National Crime Agency ha avvertito che le foto di minori pubblicate sui social possono essere sfruttate dai criminali informatici attraverso l’Intelligenza Artificiale. Questi ultimi potrebbero usare le immagini per scopi pedopornografici. L’ente ha invitato a evitare di condividere foto dei figli online per ridurre il rischio di utilizzo illecito. Non ci sono altre azioni o provvedimenti annunciati, solo un appello a maggiore attenzione.

Le foto dei minori e dei propri figli, se pubblicate sui social, possono diventare strumento dei criminali informatici che, tramite l’Intelligenza Artificiale, cercano di usarle a fini pedopornografici. Per questo la National Crime Agency (NCA) del Regno Unito ha lanciato un forte avvertimento ufficiale esortando i genitori a non pubblicare foto dei figli su profili social pubblici. Questo allarme, pubblicato in collaborazione con Internet Watch Foundation (IWF), non è legato a una semplice questione di privacy, ma alla crescita esponenziale dell’ intelligenza artificiale. I criminali informatici e i pedofili stanno infatti “rastrellando” le immagini pubbliche dei bambini per alimentarle all’interno di software di IA. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non mettete le foto dei vostri figli sui social”: la National Crime Agency avverte sui pericoli di AI e criminali informatici

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