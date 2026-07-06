Nintendo ha annunciato misure severe contro lo scalping delle carte Pokémon. La compagnia intende intervenire per proteggere i collezionisti da pratiche di acquisto massivo e rivendita a prezzi elevati. Le nuove regole mirano a limitare le vendite ripetute e a prevenire il mercato nero di carte rare. La decisione arriva dopo che numerosi appassionati hanno segnalato difficoltà nell’acquisto di prodotti ufficiali.

Esistono varie forme di collezionismo, dalle più comuni alle più particolari. A variare, però, non solo solo gli interessi, i settori o le tempistiche per portarli a termine, ma anche i prezzi. Alcune forme di collezionismo, lo sappiamo bene, possono richiederci davvero pochi soldi. Tuttavia, è molto più probabile rimanere invischiati in interessi economicamente dispendiosi. Per molto tempo Pokémon ha occupato il posto della “via di mezzo”. Certo, non bastavano pochi euro, ma era un interesse che molti potevano permettersi. Da qualche anno a questa parte, ormai, quello che possiamo definire un vero e proprio fenomeno legato alle carte Pokémon ha superato di diversi chilometri il confine del semplice collezionismo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Nintendo e lo scalping delle carte Pokémon: annunciate misure drastiche a tutela del collezionismo

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