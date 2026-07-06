Google ha avviato un nuovo impianto di accumulo di energia in Irlanda, basato esclusivamente su batterie a base di ossido di cobalto (CO), senza l’utilizzo di litio. L’impianto mira a immagazzinare energia rinnovabile prodotta in eccesso e rilasciarla quando la domanda aumenta. La tecnologia impiegata permette di conservare energia senza ricorrere a litio, puntando su alternative più sostenibili. La struttura rappresenta un passo avanti nelle soluzioni di stoccaggio per fonti rinnovabili.

La sfida delle rinnovabili non riguarda più soltanto la capacità di produrre energia pulita, ma anche la possibilità di conservarla quando la generazione supera la domanda. È questo il punto su cui si concentra il nuovo progetto nato dall’accordo tra Google ed Energy Dome, che porterà alla realizzazione in Irlanda di un impianto di accumulo a lunga durata basato sulla tecnologia della batteria a CO?. La struttura sorgerà nella contea di Offaly, vicino alla località di Rhode, su un’area che ospitava una ex centrale elettrica alimentata a torba, e avrà una capacità di 2 3 megawatt con uno stoccaggio complessivo di 200 MWh. L’entrata in funzione è prevista per il 2028 e il progetto rappresenta il primo accordo commerciale diretto tra le due aziende per portare questa tecnologia su scala industriale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Segui gli aggiornamenti su Google.

© It.insideover.com - Niente litio, solo CO?: Google lancia in Irlanda il nuovo impianto di accumulo energia pulita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inaugurato "Policap", il nuovo impianto mobile di cattura della CO? del PolitecnicoOggi a Piacenza è stato inaugurato Policap, un nuovo impianto mobile sviluppato dal Politecnico di Milano per la cattura della CO2.

Impianto fotovoltaico di via Setti, ricercatore del Cnr risponde a Nicole: "Coprirà il fabbisogno annuo di 5 mila famiglie con energia pulita"Un ricercatore del Cnr ha risposto a una lettera di una ragazza di 16 anni riguardo al nuovo impianto fotovoltaico in via Setti.