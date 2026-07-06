Il primo ministro israeliano ha dichiarato in un’intervista a Fox News di rispettare il vicepresidente americano, ma ha affermato che gli Stati Uniti non sono il suo unico alleato. La dichiarazione arriva in risposta alle critiche di Vance sul calo del sostegno di Washington a Israele. Netanyahu non ha fornito dettagli sulle altre relazioni internazionali, limitandosi a sottolineare l’indipendenza delle decisioni israeliane.

In un’intervista a Fox News, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha risposto alle critiche del vicepresidente americano J.D. Vance sul calo del sostegno a Israele. “Lo rispetto e abbiamo un ottimo rapporto, ma questo non significa che io sia d’accordo con tutto ciò che dice”, ha affermato. “ Donald Trump è il miglior amico che abbiamo mai avuto alla Casa Bianca, ma abbiamo anche altri amici. Abbiamo un sostegno straordinario dall’ India. Il mio profilo Facebook è inondato da messaggi di supporto provenienti da lì, e ne abbiamo molti altri”, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Netanyahu.

© Lapresse.it - Netanyahu a Fox News: "Rispetto Vance, ma gli Usa non sono il nostro unico amico"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Netanyahu Hits Back: We Have Tremendous Support In India

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Iran, Ghalibaf rivendica il controllo su Hormuz. Netanyahu: “Grazie a USA ma con Teheran non è finita”: news in diretta

Guerra Iran, news– Netanyahu: “Grazie a Usa ma voglio autonomia armamenti. Con Teheran non è finita”Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran accetterà ispezioni sul nucleare, mentre Teheran ha negato di aver preso nuovi impegni.

Temi più discussi: Netanyahu, 'non c'è spaccatura con Trump, siamo allineati sulla questione nucleare'; M.O., la vita a Gerusalemme, tra guerra permanente e socialità; Netanyahu: 'Nessuna spaccatura con Trump, allineati su Iran nucleare'.

L'ospite di Fox News Laura Ingraham 'avverte' che se il DSA continua a vincere, Israele apartheid sarà trattato come l'apartheid sudafricano. reddit

Netanyahu DENIES alleged rift with TrumpIsraeli Prime Minister Benjamin Netanyahu clarifies his relationship with former President Donald Trump amidst recent speculation about a 'rift.' Netanyahu asserts that the U.S. and Israel are 'model ... msn.com

Trump calls out Netanyahu over Israeli strikes on Hezbollah targetsFox News chief foreign correspondent Trey Yingst reports on President Donald Trump’s criticism of the latest Israeli strikes on Hezbollah in Beirut. Ret. U.S. Army Maj. Gen. Vincent Boles provides ... foxnews.com