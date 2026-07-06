Il tennista italiano Flavio Cobolli ha sconfitto il numero 6 al mondo, de Minaur, e si è qualificato per i quarti di finale. Cobolli, nato a Firenze e residente a Roma, ha battuto anche Paolini e Sinner nello stesso torneo. Nessuno può più sottovalutare le sue prestazioni. La vittoria su un avversario di alta classifica segna un passo importante nella sua carriera.

Fili d'erba Il tennista nato a Firenze ma romano d'adozione batte de Minaur, numero 6 al mondo, e vola ai quarti. Come Paolini. E ovviamente Sinner. L'Italtennis non è più una sorpresa Fili d'erba Il tennista nato a Firenze ma romano d'adozione batte de Minaur, numero 6 al mondo, e vola ai quarti. Come Paolini. E ovviamente Sinner. L'Italtennis non è più una sorpresa La fase della sopravvivenza è finita, aveva detto solamente due giorni fa. Aggiungendo, con inaspettata cadenza siciliana, contagiato da uno dei membri del suo team: ora è il momento di “cafuddare”. Tradotto in volgare italiano, di darsi da fare, di esprimere il livello di tennis di cui è capace. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Cobolli.

© Ilmanifesto.it - Nessuno può più permettersi di sottovalutare Flavio Cobolli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Flavio Cobolli salva la top10: nessuno può scavalcarlo nonostante la prematura uscita a HalleFlavio Cobolli è rimasto in top 10 del ranking ATP nonostante la sconfitta nel primo turno dell’ATP 500 di Halle.

Il segreto di Flavio Cobolli? La fidanzata Matilde. "L'ho conosciuta quando non ero nessuno e..."Flavio Cobolli ha dichiarato che la sua fidanzata, con cui sta insieme dal 2020, rappresenta un elemento importante nella sua vita.

Cobolli, che impresa a Wimbledon: Flavio piega De Minaur in tre set e vola ai quarti!Impresa titanica di Flavio Cobolli che torna ai quarti di finale a Wimbledon per il secondo anno di fila. Il finalista del Roland Garros 2026 supera in tre set l'australiano Alex De Minaur, n.6 del mo ... corrieredellosport.it

Wimbledon, Cobolli si è fatto big vero: Flavio travolge De Minaur ma rimane senza casa. Primi malori per il grande caldoA Wimbledon Cobolli si conferma un top player battendo nettamente De Minaur in una caldissima giornata che ha causato i primi disagi e malori ... sport.virgilio.it