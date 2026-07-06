Due operai sono deceduti in un cantiere all'Arenella, a Napoli. Le autorità hanno accusato i capi cantiere di aver violato le norme di sicurezza, senza fornire formazione adeguata ai lavoratori e senza controllare le attrezzature utilizzate. Non sono stati effettuati controlli preventivi sullo stato delle attrezzature o sulla sicurezza generale del sito. Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità.

Nessuna formazione in materia di sicurezza, nessuno controllo sulle attrezzature di volta in volta adottate. Nessun monitoraggio preventivo sul materiale impiegato, né sulla formazione di quei tre lavoratori: tre operai mandati a morire a venti metri di altezza, messi a difendere la propria dignità di lavoratori senza un sistema di protezione (e di prevenzione) adeguato. È questo il ragionamento della Procura di Napoli, che punta a fare chiarezza sulla morte di tre operai avvenuta la scorsa estate in via San Giacomo dei Capri. Ricordate il caso? Era il 25 luglio del 2025, quando crollò un’impalcatura montata per effettuare alcuni interventi di impermeabilizzazione del lastrico solare di un condominio privato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Napoli, operai morti all'Arenella. Accuse ai capi cantiere: «Violate tutte le regole»

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