Muharemovic e la Juventus | ci sarà un ritorno?

A una settimana dal raduno della Juventus, previsto per il 13 luglio alla Continassa, la situazione di mercato rimane ferma. Non ci sono ancora novità ufficiali su eventuali ritorni di giocatori o movimenti di mercato. La squadra si prepara per l'inizio della nuova stagione, mentre il mercato continua a essere in fase di attesa. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a possibili trattative o rientri di calciatori.

A una settimana esatta dal raduno della Juventus, in programma il 13 luglio alla Continassa, la situazione mercato in casa Juventus è ancora in fase di stallo. L’ amministratore delegato Giovanni Carnevali punta su Muharemovic per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Luciano Spalletti. Carnevali sfrutta il suo passato in neroverde per riavere Muharemovic. Così come Spalletti punta su giocatori che ha giù potuto conoscere nel corso della sua carriera, anche Carnevali ha scelto questa strada. Per questo motivo ha messo nel mirino Tarik Muharemovic. Il 23enne bosniaco è cresciuto nella Juventus Next Gen insieme a Yildiz, ma nell’ estate del 2024 Muharemovic non ha più trovato spazio in maglia bianconera e la separazione con la Vecchia Signora ha lasciato un po’ di risentimento nel giocatore. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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