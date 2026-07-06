Movida a Napoli dietrofront | il Comune si allinea alle leggi nazionali

Dopo un anno di discussione passa finalmente la delibera di indirizzo con la quale si mettono dei paletti alla movida fracassona. Nuove regole che sono allargate a tutto il territorio cittadino e non solo nell’area di piazza Bellini e via Cisterna dell’Olio. Sembra un paradosso, ma si ritorna all’antica e si rientra nell’alveo della legge nazionale. Oggi i negozi devono chiudere - con l’ordinanza del sindaco - alle 22, da domani quando la delibera entrerà in vigore, si arriva fino a oltre la mezzanotte. Ma, come per il Piano del Commercio dell’area Unesco, la palla passa agli esercenti che devono garantire insonorizzazione dei locali e rispettare le regole di vendita degli alcolici. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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