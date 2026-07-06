Un uomo senza dimora è stato trovato morto su una panchina nel centro di Monza, probabilmente a causa delle alte temperature di questa settimana. La notizia ha portato alla mobilitazione delle associazioni locali, che si sono attivate per trovare una sepoltura dignitosa. La salma è stata trasferita in un luogo di sepoltura, mentre le autorità stanno verificando le cause del decesso.

Lo avevano trovato senza vita su una panchina nel cuore di Monza, in Brianza, con ogni probabilità stroncato dal grande caldo e dalla solitudine. Ora, però, la comunità cittadina ha deciso di non voltarsi dall'altra parte, ma anzi mostrare il proprio lato più umano almeno nel momento dell'ultimo saluto, lanciando una raccolta fondi per pagare di tasca propria una lapide al cimitero per Massimo, senzatetto che in città tutti conoscevano., L'uomo, 57 anni, è stato sepolto in una zona comune del cimitero di Monza. Ma la volontà di chi l'ha conosciuto è quella di garantirgli una sepoltura dignitosa, affinché la sua non diventi l'ennesima storia destinata a essere cancellata dall'indifferenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Monza, senzatetto morto per il caldo: la città si mobilita per offrirgli una degna sepoltura

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