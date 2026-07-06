Monguzzi si apre un nuovo capitolo | Sfidiamo il futuro con passione

Da ilgiorno.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova sede è stata inaugurata a Varedo, lungo via Valsugana, da parte di Monguzzi. L’azienda ha ampliato la propria presenza con un investimento produttivo, puntando a sostenere la crescita e a rispondere alle richieste di un mercato sempre più globale. La nuova struttura nasce per supportare l’evoluzione aziendale e rafforzare la posizione sul territorio.

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Un nuovo investimento produttivo che conferma la volontà di crescere. Monguzzi amplia la propria presenza a Varedo con l’apertura della nuova sede di via Valsugana, un progetto nato per accompagnare l’evoluzione dell’azienda e rispondere alle esigenze di un mercato sempre più competitivo e internazionale. La nuova struttura, progettata secondo criteri di innovazione e sostenibilità, si affianca alle sedi già operative di via del Foppone a Bovisio, sede del reparto legno, e di via Brennero a Varedo, dove avviene la creazione dei bordi in Abs, un materiale plastico rigido, leggero e resistente agli urti, potenziando di fatto le attività produttive, logistiche e commerciali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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