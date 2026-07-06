Una nuova sede è stata inaugurata a Varedo, lungo via Valsugana, da parte di Monguzzi. L’azienda ha ampliato la propria presenza con un investimento produttivo, puntando a sostenere la crescita e a rispondere alle richieste di un mercato sempre più globale. La nuova struttura nasce per supportare l’evoluzione aziendale e rafforzare la posizione sul territorio.

Un nuovo investimento produttivo che conferma la volontà di crescere. Monguzzi amplia la propria presenza a Varedo con l’apertura della nuova sede di via Valsugana, un progetto nato per accompagnare l’evoluzione dell’azienda e rispondere alle esigenze di un mercato sempre più competitivo e internazionale. La nuova struttura, progettata secondo criteri di innovazione e sostenibilità, si affianca alle sedi già operative di via del Foppone a Bovisio, sede del reparto legno, e di via Brennero a Varedo, dove avviene la creazione dei bordi in Abs, un materiale plastico rigido, leggero e resistente agli urti, potenziando di fatto le attività produttive, logistiche e commerciali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monguzzi, si apre un nuovo capitolo: "Sfidiamo il futuro con passione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Risiko bancario, si apre un nuovo capitolo: mossa e contromossaCrédit Agricole sta valutando di aumentare la propria partecipazione in Banco BPM, attualmente al 22,9%, con l’autorizzazione della Bce a salire fino...

Michelle Hunziker ufficializza l’amore con Giulio Berruti: il gesto emoziona i fan (e apre un nuovo capitolo)Michelle Hunziker ha annunciato su Instagram la fine del suo silenzio riguardo alla relazione con Giulio Berruti, confermando che la storia d’amore...

Temi più discussi: Monguzzi, si apre un nuovo capitolo: Sfidiamo il futuro con passione; Nuova Sondrio, rivoluzione tecnica: Niccolò Castello nuovo DS, Riccardo Monguzzi in panchina; Sondrio, Monguzzi è il nuovo mister. Rigamonti. Ma la Valle deve sostenerci; Una Nuova Sondrio Calcio giovane e sostenibile con mister e ds nuovi.

Monguzzi, si apre un nuovo capitolo: Sfidiamo il futuro con passioneTaglio del nastro del polo produttivo che si affianca alle altre due sedi già operative sul territorio. L’impresa è leader nella creazione di bordi plastici e in legno per il comparto dell’arredamento ... ilgiorno.it

Morto Carlo Monguzzi, storico esponente ambientalista milaneseSi è spento dopo una breve malattia a 75 anni Carlo Monguzzi, consigliere comunale milanese di Europa Verde e storica figura ambientalista della città della Madonnina. Se ne è andato un lottatore - ... ilgiornale.it