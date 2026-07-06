Mondiali 2026 tifosi messicani in lacrime dopo il ko con l' Inghilterra
Il Messico esce agli ottavi dei Mondiali 2026 dopo aver perso 3-2 contro l’Inghilterra. Al termine del match allo stadio Azteca di Città del Messico, migliaia di tifosi hanno lasciato gli spalti visibilmente delusi e commossi. La partita si è conclusa con la sconfitta della squadra di casa, che aveva affrontato la gara con entusiasmo. La delusione tra il pubblico è stata evidente, con molti tifosi in lacrime.
Si chiude agli ottavi di finale il cammino del Messico ai Mondiali 2026 dopo la sconfitta per 3-2 contro l’ Inghilterra. Dopo la fine del match allo stadio Azteca di Città del Messico, migliaia di tifosi hanno lasciato gli spalti tra delusione e commozione. Questo articolo Mondiali 2026, tifosi messicani in lacrime dopo il ko con l'Inghilterra proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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