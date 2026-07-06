L'ottavo di finale tra Portogallo e Spagna somiglia a una finale, con entrambe le squadre che hanno già affrontato una finalissima nella Nations League 2025, vinta dai portoghesi ai rigori. La partita si svolge in un clima di grande attesa, con le due nazionali che si sfidano per un passaggio ai quarti. È una sfida tra generazioni, con giocatori di esperienza e giovani talenti in campo.

Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - Portogallo – Spagna è un ottavo di finale che somiglia a una finalissima, come quella della Nations League del 2025, vinta dai lusitani ai rigori. All'AT&T Stadium di Arlington, le due Nazionali stavolta si sfideranno per un posto tra le migliori otto del Mondiale e, per gli esperti di Sisal, sono nettamente favoriti gli spagnoli: la squadra di Luis de la Fuente comanda il pronostico con il successo a 1,90, si sale a 4,00 per la vittoria portoghese, il pareggio è a 3,60. Le Furie Rosse sono avanti anche per il passaggio ai quarti, a 1,45 contro il 2,75 del Portogallo. Il match è anche una suggestiva sfida tra due... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mondiale 2026, Portogallo–Spagna: sfida generazionale che assomiglia a una finale

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