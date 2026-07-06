Mondiale 2026 | le partite del 6 luglio

Il tabellone si stringe, le nazionali rimaste si contano sulle dita di due mani e il caldo di questi giorni americani si mescola alla tensione della fase a eliminazione diretta. Dopo sedicesimi ricchi di ribaltoni, recuperi da brividi e imprese sudamericane e africane, il Mondiale 2026 entra nel vivo degli ottavi di finale. Tra lunedì 6 e martedì 7 luglio andranno in scena cinque sfide che promettono spettacolo puro, tra campioni acclamati, stelle nascenti e la suggestione, sempre più concreta, che questa edizione possa consegnarci una finale a sorpresa. Messico-Inghilterra, l’azteca in festa contro i tre leoni. Ad aprire le danze, nella notte italiana tra lunedì e martedì, sarà la sfida più attesa dai padroni di casa. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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Pronostici Mondiali 2026 – Partite del 5, 6 e 7 Luglio

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