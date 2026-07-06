Mondiale 2026 | le partite del 6 luglio
Il 6 luglio si disputano le partite valide per i quarti di finale del Mondiale 2026. Solo poche squadre sono rimaste in gara, con il numero di contendenti che si riduce rapidamente. Le partite si svolgono in un clima di forte calore negli Stati Uniti, dove si gioca la fase a eliminazione diretta. La giornata segna un passaggio importante nel torneo, con le nazionali che si sfidano per accedere alle semifinali.
Il tabellone si stringe, le nazionali rimaste si contano sulle dita di due mani e il caldo di questi giorni americani si mescola alla tensione della fase a eliminazione diretta. Dopo sedicesimi ricchi di ribaltoni, recuperi da brividi e imprese sudamericane e africane, il Mondiale 2026 entra nel vivo degli ottavi di finale. Tra lunedì 6 e martedì 7 luglio andranno in scena cinque sfide che promettono spettacolo puro, tra campioni acclamati, stelle nascenti e la suggestione, sempre più concreta, che questa edizione possa consegnarci una finale a sorpresa. Messico-Inghilterra, l’azteca in festa contro i tre leoni. Ad aprire le danze, nella notte italiana tra lunedì e martedì, sarà la sfida più attesa dai padroni di casa. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Pronostici Mondiali 2026 – Partite del 5, 6 e 7 Luglio
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