Mobilità dirigenti scolastici interregionale | come funziona la valutazione della prima preferenza

Dopo il termine del 1° luglio per le domande, la mobilità dei dirigenti scolastici passa agli Uffici scolastici regionali. Questi verificano la regolarità delle domande, i requisiti dichiarati e le sedi disponibili. La valutazione della prima preferenza avviene sulla base di questi controlli. Le domande non sono più nelle mani dei dirigenti, ma vengono esaminate dagli uffici regionali per procedere con le assegnazioni.

Con la chiusura delle istanze al 1° luglio, la mobilità dirigenti scolastici entra nella fase decisiva. Ora le domande non sono più nelle mani degli interessati, ma passano agli Uffici scolastici regionali, chiamati a controllare regolarità, requisiti dichiarati e sedi disponibili. Il calendario fissa nel 7 luglio il primo appuntamento utile: entro quella data gli USR della prima regione scelta chiudono l'esame delle richieste interregionali e aggiornano lo stato sulla piattaforma.Mobilità dirigenti scolastici: cosa cambia dal 7 luglioCon la scadenza del 1° luglio si è chiusa la fase di presentazione delle istanze. Da quel momento la palla passa agli Uffici scolastici regionali, che verificano regolarità, requisiti dichiarati e disponibilità delle sedi richieste. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Mobilità Dirigenti Scolastici 2026/27: trasferimenti tra Regioni al 100%. Domande entro il 1° luglio

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