Il ministro degli Esteri del Belgio ha criticato la FIFA, affermando che decisioni incomprensibili sembrano essere state prese con poche telefonate andate a vuoto. Ha sottolineato che ciò solleva dubbi sui principi del calcio e dello sport. La dichiarazione si riferisce a una recente decisione dell'organismo calcistico internazionale, ritenuta discutibile, e mette in discussione il processo decisionale dietro le sue scelte. Nessun dettaglio sulle telefonate o sui soggetti coinvolti è stato fornito.

Milano, 6 lug. (askanews) - "Se davvero sono bastate alcune telefonate andate a vuoto per ottenere una decisione così incomprensibile da parte della Fifa, allora questo solleva seri interrogativi. Questo mette in discussione i principi fondamentali del calcio e dello sport". Così Maxime Prévot, il ministro degli Esteri del Belgio, ha commentato la squalifica sospesa dalla Fifa all'attaccante Usa Balogun, che dunque entrerà regolarmente in campo contro la nazionale belga per la sfida degli ottavi. "Come potrebbe la FIFA, ad esempio, continuare a promuovere in modo credibile il fair play? Spero quindi che la nostra squadra dei Diables Rouges possa, nelle prossime ore, dare la migliore risposta possibile sul campo con una bella vittoria", ha continuato Prévot. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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