La giornalista coinvolta nel caso Garlasco ha ricevuto minacce di morte dopo un anno e mezzo di attacchi sui social media. In un’intervista televisiva, ha affermato di non aver mai ricevuto minacce così gravi, nemmeno quando si occupava di mafia e ’ndrangheta. La reporter è una delle firme più seguite sul caso e ha commentato la situazione definendola collegata a un sistema più ampio.

La giornalista Rita Cavallaro, tra le firme più seguite sul caso Garlasco, ha ricevuto minacce di morte dopo un anno e mezzo di attacchi social. In tv racconta il suo pensiero: “mai minacciata così neanche occupandomi di mafia e ‘ndrangheta”. Sporta querela con richiesta di codice rosso, la cronista ha confermato di non voler interrompere il suo impegno. Garlasco, le minacce a Rita Cavallaro È finita nel mirino di un’ondata di minacce di morte dopo mesi di insulti, diffamazioni e body shaming subiti sui social per il suo lavoro sull’inchiesta relativa all’omicidio di Garlasco. A Rita Cavallaro è arrivata addirittura la prospettiva di essere aggredita con l’acido muriatico, con armi da fuoco, persino attraverso lo strangolamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

© Virgilio.it - Minacce di morte a Rita Cavallaro per Garlasco, lo sfogo: "Mai ricevute su casi di mafie, c'è un sistema"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Minacce di morte alla giornalista del caso Garlasco

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Inchiesta su Garlasco, minacce alla cronista del Giornale Rita Cavallaro

Minacce di morte alla pm Alessandra Cerreti: nel mirino delle mafie la magistrata messinese che indaga sul sistema HydraUna pm di Messina, coinvolta in un'inchiesta antimafia sul sistema Hydra, ha ricevuto minacce di morte.

Temi più discussi: Como, minacce di morte, revenge porn ed estorsione: la Polizia di Stato di Como ferma l’incubo di una donna. Arrestato 40enne colombiano. - Questura di Como | Polizia di Stato; Dopo il ‘caso Bella Ciao’ ho ricevuto minacce di morte. Si è andati verso un territorio di odio che non era proprio messo in conto. Ho ho disinstallato i social per un mese: parla Delia; Perché i tifosi dicono che il calcio sudcoreano è morto?; Affacciato al balcone riceve minacce di morte dalla strada: interviene la polizia.

Porto Torres, minacce di morte alla moglie, botte a figlio e nipote: 59enne arrestato. #cronaca x.com

Conflitto genitoriale, minacce di trasferimento scolastico e futuro universitario a rischio. Consigli su come muoversi? reddit

Minacce di morte a Rita Cavallaro per Garlasco, lo sfogo: Mai ricevute su casi di mafie, c'è un sistemaRita Cavallaro, minacce di morte per il caso Garlasco: la giornalista racconta a Filorosso l'anno e mezzo di attacchi e la querela sporta ... virgilio.it

Dopo il ‘caso Bella Ciao’ ho ricevuto minacce di morte. Si è andati verso un territorio di odio che non era proprio messo in conto. Ho ho disinstallato i social per un ...La cantautrice ha pubblicato l'album Sicilia Bedda e spiega come ha vissuto le polemiche dopo la sua Bella Ciao al Concertone del Primo Maggio ... ilfattoquotidiano.it