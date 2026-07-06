Minacce di morte a Rita Cavallaro per Garlasco lo sfogo | Mai ricevute su casi di mafie c' è un sistema

Da virgilio.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La giornalista coinvolta nel caso Garlasco ha ricevuto minacce di morte dopo un anno e mezzo di attacchi sui social media. In un’intervista televisiva, ha affermato di non aver mai ricevuto minacce così gravi, nemmeno quando si occupava di mafia e ’ndrangheta. La reporter è una delle firme più seguite sul caso e ha commentato la situazione definendola collegata a un sistema più ampio.

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La giornalista Rita Cavallaro, tra le firme più seguite sul caso Garlasco, ha ricevuto minacce di morte dopo un anno e mezzo di attacchi social. In tv racconta il suo pensiero: “mai minacciata così neanche occupandomi di mafia e ‘ndrangheta”. Sporta querela con richiesta di codice rosso, la cronista ha confermato di non voler interrompere il suo impegno. Garlasco, le minacce a Rita Cavallaro È finita nel mirino di un’ondata di minacce di morte dopo mesi di insulti, diffamazioni e body shaming subiti sui social per il suo lavoro sull’inchiesta relativa all’omicidio di Garlasco. A Rita Cavallaro è arrivata addirittura la prospettiva di essere aggredita con l’acido muriatico, con armi da fuoco, persino attraverso lo strangolamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Minacce di morte alla giornalista del caso Garlasco

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