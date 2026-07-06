Milano nuovo polo europe ecco il progetto che trasformerà Stazione Centrale in una piazza urbana

La stazione centrale di Milano si trasformerà in una piazza urbana, integrando mobilità, commercio e spazi pubblici. Il progetto mira a riqualificare l'area, che per quasi cento anni ha funzionato come principale accesso ferroviario alla città. La nuova configurazione prevede la creazione di uno spazio aperto e fruibile, destinato a diventare un punto di riferimento per cittadini e visitatori. La trasformazione si inserisce nell’obiettivo di sviluppare un nuovo polo europeo nel centro della città.

La stazione che per quasi un secolo ha rappresentato la porta ferroviaria della città di Milano si prepara a diventare uno spazio urbano a tutti gli effetti, capace di integrare mobilità, commercio e vita quotidiana in un’unica esperienza. Questa è la visione alla base del progetto firmato dallo studio Park, vincitore del concorso promosso da Grandi Stazioni Retail per il ridisegno del piano terra e del mezzanino della stazione. L’intervento parte da una riflessione semplice ma ambiziosa: ripensare gli spazi commerciali non come un susseguirsi di negozi, bensì come luoghi di relazione, permanenza e incontro. Ogni giorno centinaia di migliaia di persone attraversano Milano Centrale non solo per prendere un treno, ma anche per lavorare, incontrarsi, usufruire di servizi o vivere una parte della propria giornata. 🔗 Leggi su Panorama.it

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