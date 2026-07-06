Milano l' ex sindaco Gabriele Albertini | Pronto con Letizia Moratti a sostenere Carlo Cottarelli Per me l' assessorato alla Sicurezza

Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, ha dichiarato di essere disponibile a entrare in giunta come assessore alla sicurezza, a condizione che Carlo Cottarelli sia candidato sindaco. Albertini ha inoltre detto di essere pronto a sostenere Cottarelli, insieme a Letizia Moratti. La sua proposta riguarda un ritorno a Palazzo Marino, non come primo cittadino, ma come membro della giunta comunale.

Il ritorno a Palazzo Marino, non per lo scranno più alto ma per un posto in giunta. La condizione? «Carlo Cottarelli come candidato». L’ex sindaco Gabriele Albertini annuncia la sua disponibilità a ricoprire l’incarico di assessore alla sicurezza, qualora l’economista dovesse accettare a correre per Palazzo Marino. In squadra, anche l’europarlamentare Letizia Moratti. Forza Italia costruisce il suo tridente. Con Cottarelli si vince?«Sarebbe un candidato eccellente. Centrista, quell’elemento unificante e incrementale su cui potrebbero convergere i voti di Azione ma anche di Italia Viva». Ci sono altri civici a disposizione. Ad esempio, il patron di Panino Giusto, Antonio Civita che lei stesso ha segnalato ai vertici di Forza Italia. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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