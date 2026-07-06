I cantieri a Milano restano fermi, nonostante le assoluzioni sull'urbanistica siano state accolte positivamente. Un rappresentante di Assimpredil ha sottolineato l'importanza di sfruttare l'ultimo anno per riformare gli uffici urbanistici e renderli conformi agli standard di una città europea. In caso di cambio di giunta, si rischia di rimanere bloccati per almeno un altro anno.

«Utilizziamo quest’ultimo anno per riformare gli uffici dell’urbanistica e adeguarli alle esigenze di una città europea, altrimenti con il cambio di giunta rischiamo di rimanere paralizzati per un altro anno almeno». Giovanni Deleo è stato eletto presidente di Assimpredil Ance il 26 giugno 2025. Cioè ha ereditato la guida dei costruttori milanesi proprio quando si apriva il fronte giudiziario che da allora ha pressoché paralizzato l’urbanistica. Inevitabile, dunque, che sia proprio questo il punto di partenza della sua riflessione sul futuro. Presidente, come legge le sentenze assolutorie arrivate nelle ultime settimane?«Penso che restituiscano un po’ di chiarezza, anche se non cancellano i problemi. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, Giovanni Deleo (Assimpredil): «Bene le assoluzioni sull'urbanistica, ma i cantieri sono ancora fermi»

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