Milan svanisce il sogno van Dijk? Romano rivela | Ecco cosa farà l' olandese

Il Milan potrebbe perdere il sogno di ingaggiare Virgil van Dijk. Secondo fonti interne, il difensore olandese non rimarrà nel club di provenienza e il suo futuro sarebbe già deciso. Un dirigente ha confermato che van Dijk ha già in programma di lasciare la squadra e di intraprendere una nuova esperienza altrove. La trattativa con il club attuale sembra essere conclusa senza accordo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata finora.

Niente da fare per Virgil van Dijk? Negli ultimi giorni il nome del centrale olandese ha preso sempre più piede nelle voci di mercato che aleggiano intorno al Milan. I rossoneri sono alla ricerca di difensori centrali e il capitano del Liverpool sarebbe un sogno che porterebbe ulteriore entusiasmo nell'ambiente. Van Dijk ha un solo anno di contratto rimanente con i "Reds", ma questo sembra non aver influito sui piani degli inglesi per il futuro del loro giocatore simbolo: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, il futuro del centrale olandese sarà ancora a Liverpool. > "Io capisco che van Dijk possa essere il sogno dei tifosi... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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