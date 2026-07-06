Il Milan punta a chiudere entro domani l’acquisto di Mario Gila dalla Lazio. Nel frattempo, si valutano anche possibili arrivi in difesa, con Gonçalo Inácio e António Silva come opzioni. Nessuna delle due trattative è ancora definita, ma si considerano condizioni favorevoli per entrambe. La società lavora per rinforzare la linea difensiva in vista della nuova stagione.

Il Milan conta di chiudere nel giro di un paio di giorni, precisamente tra oggi e domani, il colpo Mario Gila dalla Lazio. Ma lo spagnolo classe 2000 non sarà affatto l'unico rinforzo per il reparto arretrato a disposizione del nuovo tecnico Rúben Amorim. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha intenzione di raddoppiare l'investimento, puntando con decisione su uno tra Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) e António Silva (Benfica). La pista Gonçalo Inácio: il pupillo di Rúben Amorim. Se Mario Gila venisse considerato dalla dirigenza rossonera come un difensore centrale puro, il Milan continuerebbe la caccia a Gonçalo Inácio, talento classe 2001. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, può arrivare uno tra Gonçalo Inácio e António Silva. Ecco a quali condizioni

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MARIO GILA, ULTIM'ORA! ACCORDO SULLO STIPENDIO, ADESSO LA LAZIO !!

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